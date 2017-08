Deutsche Bank: Bieterwettstreit um polnische Tochter entflammt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Deutsche Bank befindet sich im Umbruch: Das Geldhaus will seine Struktur vereinfachen und dringend benötigtes Kapital einstreichen. Um dies zu erreichen, will sich der Konzern offenbar aus diversen ausländischen Märkten zurückziehen. So wird laut Finanzkreisen bereits seit Frühjahr die Veräußerung des polnischen Privatkunden-Geschäfts forciert. Der geplante Deal soll Beobachtern zufolge etwa 400 Millionen Euro in die durch Milliardenstrafen in Mitleidenschaft gezogenen DB-Kassen spülen.

Commerzbank steigt aus Bieterrennen aus

Diverse Bieter hatten in der Folge ihr Interesse bekundet. Dazu zählte auch das heimische Konkurrenzinstitut Commerzbank. Wie Reuters nun unter Berufung auf Insiderinformationen mitteilte, hat sich die CoBa-Tochter mBank kürzlich aus dem Bieterwettstreit um die Deutsche Bank Polska zurückgezogen.

Interesse aus Spanien und Portugal bleibt bestehen

Nach wie vor interessiert seien die spanische Großbank Santander mit ihrer polnischen Vertretung BZ WBK sowie die portugiesische BCP mit deren für Polen zuständigen Tochter Millennium. Zunächst wollte sich keines der beteiligten Unternehmen zu den Vorgängen äußern.

Deutsche Bank Polska

Die Deutsche Bank Polska gilt als zwölftgrößtes Geldinstitut des östlichen Nachbarlandes. In letzter Zeit mehrten sich die Probleme des polnischen Ablegers aufgrund der niedrigen Zinsen, des harten Wettbewerbs sowie der finanziellen Einschnitte durch die politisch forcierte Bankenabgabe.

