Deutsche Bank: Belastungsfaktor Italien, aber ist das wirklich ein Problem?

Zum Ende der Woche geriet der DAX, insbesondere durch die Finanzwerte (Banken und Versicherungen), nochmal unter Abgabedruck. Als Auslöser hierfür haben Marktbeobachter die politische Situation in Italien ausgemacht, mal wieder!

Italienische Regierung verstößt bewusst gegen Euro-Regeln

Nun, schauen wir uns dazu erst einmal an, was denn in Italien heute schon wieder los war. Eigentlich, könnte man meinen, gar nichts besonderes. Denn die Links-Rechts-Regierung

Ein Beitrag von Sascha Huber.