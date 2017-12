Deutsche Bank: Auch zu Beginn des neuen Jahres ein Kaufkandidat!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

sie Deutsche Bank hat zum Auftakt in die letzte Handelswoche in diesem Jahr einen kleinen Rücksetzer verzeichnet. Dennoch sind die Kurse noch in einer erfreulichen Ausgangsposition. Chartanalysten rechnen damit, dass es relativ schnell wieder aufwärts in Richtung 17 Euro und dann letztlich sogar bis 20 Euro gehen könne. Dies bedeutet, die Deutsche Bank habe ein Aufwärtspotenzial in Höhe von mehr als 20 %. Dabei sind folgende Einzelheiten wichtig: Die Aktie notiert im langfristigen Aufwärtstrend, der sich seit Anfang September mit einem am Ende spektakulären Comeback nach oben abzeichnet. Der Wert konnte ausgehend von einem Tief in Höhe von 13,15 Euro nach und nach aufsatteln, eroberte zunächst die Marke von 14 Euro, dann zügig die runden 15 Euro und kletterte schließlich auf das Zwischenhohch bei 17,03 Euro. Dieses wurde am 18. Dezember und bildet das aktuelle 6-Monats-Top. Das 1-Jahres-Hoch bei 17,54 Euro vom 15. Mai ist noch nicht erreicht worden, kann aber in der nächsten Aufwärtsbewegung schnell beiseite geräumt werden, heißt es. Bis zu den runden 20 Euro vermuten Chartanalysten ansonsten keine nennenswerten Widerstände mehr, sodass die Eroberung der wichtigen Marke möglich scheint. Dann wäre sogar das 2-Jahres-Hoch bei 20,26 Euro vom 29. Dezember 2015 noch erreichbar, heißt es. Nach unten hin finden sich im Bereich um 15 Euro und darunter auch bei 14 Euro wichtige und vermutlich starke Unterstützungen.

Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten gab es vor dem Weihnachtsfest und zum Auftakt der letzten Handelswoche nicht. Noch immer sind 25 % der Analysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen halten und 30 % plädieren für einen Verkauf.

Technische Analysten: Gute Aussichten

Technische Analysten sind der Auffassung, die Aktie habe die Chance auf deutliche Kursgewinne. Denn: Der Wert befindet sich in jeder zeitlichen Dimension im Aufwärtstrend. Der GD200 verläuft bei 15,43 Euro und ist damit noch 4 % entfernt. Es liegt also nach wie vor ein Kaufsignal vor!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.