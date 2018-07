Deutsche Bank: Bald Leinen los?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die starken vorläufigen Quartalszahlen führen die Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000) zum Trendwechsel. Dass die Leinen noch nicht völlig gelöst sind, liegt an der Zurückhaltung der Investoren – verständlicherweise.

Denn es gibt einen Haken. Dieser hat damit zu tun, dass der Zwischenbericht für das erste Halbjahr am 25. Juli erscheint. Darin wird die Deutsche Bank auch Worte zum weiteren Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018 verlieren. Und genau darin liegt der Hund begraben. Denn:

Ausblick entscheidend – Anleger trinken Tee und warten …

Die am Montag kommunizierten, vorläufigen Zahlen zum Gewinn waren gut und deutlich über den Erwartungen (Q2-Gewinn nach Steuern 400 Millionen Euro; Analysten 159 Mio. Euro). Nun spekulieren Investoren auf ebenso positive Überraschungen bei Vorlage des Halbjahresberichts am 25. Juli.

Anleger haben auch guten Grund, den weiteren Ausblick abzuwarten. Denn einst kündigte die Deutsche Bank für 2018 Kosten in Höhe von 22 Mrd. Euro an, die im Nachhinein auf 23. Mrd. Euro angehoben wurden. Konkrete Angaben zur Profitabilität wurden nicht gemacht.

Schnäppchenjäger werden woanders fündig

Der Ausbruch am Montag wurde auch am Dienstag und Mittwoch nicht abverkauft – im Gegenteil. Zur Stunde notiert der Kurs an der oberen Grenze des Ausbruchsniveaus bei 10,40 Euro. Durch diverse Kapitalmaßnahmen in jüngerer Vergangenheit ist das Geldhaus mittlerweile über 21 Mrd. Euro wert und sicher kein Schnäppchen. Dennoch sollte die Austattung an Kapital solide sein und die Aktie in Kombination mit steigenden Gewinnen zum Trendwechsel führen.

Sie suchen unterbewertete Highflyer? – dann profitieren auch Sie von Profi-Wissen

In unserem hochexklusiven No Brainer Club bewegen sich hunderte börsenaffine Investoren. Ein Gremium aus erfahrenen Aktienprofis identifiziert mittels systematischer Analyse wöchentlich Werte mit exzellentem Chance-Gewinn-Verhältnis – vor allem Pharma- und Biotech-Unternehmen. Tauschen Sie sich über den exklusiven No Brainer Live-Chat in Echtzeit mit der Community aus und erhalten Sie Antworten auf Fragen, die Sie so nicht bekommen würden. Profitieren auch Sie von Profi-Informationen!