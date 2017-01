Deutsche Bank mit Auszeichnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

es läuft seit einigen Wochen gut bei der Deutschen Bank. Der Aktienkurs ist auf dem Vormarsch, juristische Baustellen werden beendet, und ab und zu gibt es auch beachtenswerte Auszeichnungen. So gerade die Auszeichnung „Beste Bank für Handelsfinanzierung“, die es laut Deutscher Bank bereits das dritte Mal in Folge vom britischen Magazin „Euromoney“ gab. Demnach soll die Deutsche Bank in 17 Kategorien den ersten Platz (!) belegt haben. Für Handelsfinanzierungen in Deutschland, Nordamerika, China und „Asien-Pazifik“ ist die Deutsche Bank laut der Fachzeitschrift die erste Wahl.

Deutsche Bank: Gutes Standing im Bereich Handelsfinanzierung

Natürlich zeigte sich die Deutsche Bank erfreut. Michael Spiegel – für die Handelsfinanzierung und das Cash Management des Bankhauses zuständig – äußerte sich zu dieser Auszeichnung wie folgt: „Diese beeindruckenden Auszeichnungen sind ein Beleg für unsere erstklassigen Produkte und unser überragendes Serviceangebot für unsere Kunden. Die Handelsfinanzierung ist das Rückgrat des Welthandels und ein wichtiger Faktor für Wachstum und Entwicklung“. Wahre Worte. Positiv zu bewerten ist auch, dass die Deutsche Bank in den besagten Kategorien nicht das erste Mal, sondern manchmal bis zu fünf Mal in Folge punkten konnte. Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen und die Deutsche Bank hat es auch entsprechend kommuniziert.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse