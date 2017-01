Deutsche Bank: Aufsichtsratschef redet Klartext!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

in der aktuellen Ausgabe der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ findet sich ein ausführliches Interview mit dem Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, Paul Achleitner. Darin wird den Spekulationen, die im Laufe des vergangenen Jahres über eine mögliche Fusion seines Institutes mit der Commerzbank aufgekommen waren, eine klare Absage erteilt. Ebenso hält Achleitner es für unmöglich, dass Vater Staat im Falle eines Bankrotts den Banken helfend unter die Arme greifen wird. „In Deutschland muss sich niemand darüber Gedanken machen“, so der Chef des Kontrollgremiums. Im Laufe des Gespräches mit den „FAS“-Redakteuren weist er auf die Lehren hin, die die Bankhäuser in Deutschland aus der Finanzkrise gezogen hätten. Es habe ein Umdenken stattgefunden, dass u. a. zu einer besseren Kapitalausstattung geführt habe.

Kritik an Cryans Kurs

Vorstandschef John Cryan hat der Deutschen Bank einen rigiden Sparkurs verordnet. Dies hat dazu geführt, dass Niederlassungen in wenig lukrativen Ländern geschlossen wurden. Experten hatten stets die im internationalen Vergleich niedrige Kernkapitalquote der Deutschen Bank bemängelt. Doch die bisherigen Bemühungen des Briten reichen nach Meinung einiger wichtiger Investoren immer noch nicht aus. Zahlreiche Rechtsstreitigkeiten üben nach wie vor Druck aus. Achleitner weist auch auf die vielen geopolitischen Risiken hin.

