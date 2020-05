Deutsche Bank: Auf dem Weg in den hohen Norden? Update

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Viele haben sich vielleicht gewundert, als wir am 26. Mai im RuMaS Express-Service mitgeteilt hatten, das man die Deutsche Bank ISIN: DE0005140008 auf „kaufen“ setzen muss. Im Artikel hatten wir geschrieben: „Wenn man sich den 6-Monats-Chart anschaut, gab es bereits im Januar in diesem Preisbereich einen starken Ausbruch nach oben, der bis in den Bereich um 10,50 Euro führte. Auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



