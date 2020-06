Deutsche Bank: Auf dem Weg in den hohen Norden!!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Es sieht so aus, als ob die Aktie der Deutschen Bank ISIN: DE0005140008 wieder den Weg zurück in den Aufwärtstrend findet. Nach einem Hoch am 20. Juni bei 9,201 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein und die Unterstützung bei 8,50 Euro wurde gerissen. Dieses Verkaufssignal war trügerisch und hatte uns am Donnerstag zu einer Short-Trading-Idee gebracht, die leider zu keinem Erfolg führte.



