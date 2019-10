Deutsche Bank: Alles nichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Seit Dienstag werden vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe die 2016 erfolgten Freisprüche für die früheren Deutsche-Bank-Chefs Rolf Breuer, Josef Ackermann und Jürgen Fitschen im Zusammenhang mit der Pleite des Medienmoguls Leo Kirch geprüft. Es geht darum, ob die früheren Bank-Lenker in einem früheren Prozess gezielt gelogen haben, um damit die Milliardenklagen des verstorbenen Medienunternehmers abzuwenden. Während eine Entscheidung in diesem ...



