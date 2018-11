Deutsche Bank: Aktiv in den sozialen Medien!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Wer der Deutschen Bank bei Twitter folgt, findet da manchmal Aussagen wie diese, Zitat. „Warum hängen wir uns so an Intelligenz, wenn wir gar nicht wissen was das bedeutet?“ Oder: „Was die Märkte in Unruhe versetzt und wie es weitergehen könnte“. Da gibt es dann so weltbewegende Empfehlungen wie diese am 21.11.: „Auch wenn kurzfristige Schwankungen nicht auszuschließen sind, sollten sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.