Deutsche Bank: Die Aktionärsstruktur verändert sich!

noch zum 31.12.2015 hieß es bei der Deutschen Bank, dass 99% der Aktionäre Privatpersonen seien. Die Zahl der Aktionäre lag damals bei exakt 561.559, so das Unternehmen. Damals wurden 56% des Grundkapitals von in Deutschland Ansässigen gehalten. Weitere 22% lagen bei EU-Bürgern (außerhalb Deutschlands). Und Schweizer hielten demnach rund 7% des Grundkapitals der Deutschen Bank. Inzwischen sieht das etwas anders aus:

Deutsche Bank: Neuer chinesischer Aktionär hält 3,04%

Denn per 15. Februar 2017 weist die Deutsche Bank zwei neue Großaktionäre aus: Einmal den riesigen Vermögensverwalter BlackRock Inc. mit Sitz in New York, der laut Deutscher Bank per 15. Februar einen Anteil von immerhin 5,99% hielt. Und dann mit Stand ebenfalls 15. Februar das chinesische Unternehmen Hainan Jiaoguan Holding Co., Ltd., mit Sitz in Haikou. Dieses Unternehmen hält demnach 3,04% der Deutschen Bank.

Was plant dieses chinesische Unternehmen, soll das eine strategische Beteiligung werden, sprich es wird noch weiter aufgestockt? Und was ist mit BlackRock? Steigen die aus, sobald sie einen netten Gewinn gemacht haben, oder soll das Investment längerfristig angelegt sein? Solche Fragen sind nicht unwichtig im Hinblick auf den weiteren Kursverlauf der Deutschen Bank. Nur Antworten kann ich dazu keine geben.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

