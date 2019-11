Deutsche Bank Aktie: Das wird zum nächsten Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank ist nach Meinung der „ARD-Börse“ nur noch „Dritte Liga“. Die Kurse gaben auch am Freitag zum Abschluss der Woche noch einmal nach und sind damit wieder in Richtung einer Unterstützung bei 6,50 Euro gestürzt. Damit dürfte die Deutsche Bank einmal mehr in eine schwierige Situation geraten. Denn: Charttechnisch betrachtet befindet sich der Kurs zwischen „Baum und Borke“, wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



