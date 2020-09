Deutsche Bank Aktie: Im wahrsten Sinne des Wortes Käse!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nach all den unerfreulichen Nachrichten in den letzten Tagen rund um Geldwäschevorwürfe und Kreditlinien in dreistelliger Millionenhöhe für einen US-Präsidenten, der jährlich angeblich nur 750 US-Dollar Steuern zahlt, konnte die Deutsche Bank nun gestern an der Börse immerhin für Schmunzeln sorgen. Wie das “Handelsblatt” berichtete, hatte das Kreditinstitut für ein Darlehen über 27,5 Mio. Euro 125.000 Käselaibe als Sicherheit akzeptiert.

