Deutsche Bank-Aktie: Das sollten Sie unbedingt wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat am Freitag wieder etwas Federn lassen müssen. Dennoch ist die Aktie nach Meinung von Chartanalysten derzeit in einer ordentlichen Verfassung. Denn der Wert steht kurz davor, den charttechnischen Aufwärtstrend zumindest aus der Ferne wieder in den Blick zu nehmen. Wenn es sehr gut läuft, kann die Aktie schnell auf Kurse von 14 Euro oder mehr kommen. Konkret: ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.