Deutsche Bank: Aktie mit relativer Stärke!

Liebe Leser,

der Bullentrend des Jahres 2017 gehört mit einigen Ausnahmen zu dem stärksten Trend in der Geschichte. Was die geringe Volatilität anbetrifft, ist es sogar der Bullenmarkt mit der geringsten Volatilität überhaupt. Dementsprechend waren Konsolidierungen in diesem Jahrestrend entweder kaum vorhanden oder aber relativ betrachtet nicht der Rede wert. Umso akribischer dürften Anleger die aktuelle Konsolidierung im Auge behalten.

DAX minus 5 %, Aktie plus 10 %

Der DAX-Index gab seit letzter Woche insgesamt um 5 % nach. Auch US-Aktien korrigieren derzeit leicht, jedoch mehr als sonst. Erstaunlich ist dabei, dass Anleger in der Deutschen Bank Aktie von der Korrektur sehr unbeeindruckt geblieben sind. Die Deutsche Bank Aktie hat im gleichen Zeitraum, in dem der DAX-Index um 5 % nachgegeben hatte, 10,5 % an Zugewinnen verzeichnet.

Charttechnisches Kaufsignal in Sicht

Charttechnisch betrachtet wagt die Aktie in dieser Woche sogar einen Ausbruch aus der Konsolidierungsflagge und verzeichnet damit ein erstes, vorsichtiges Kaufsignal. Sollte die Aktie auf Wochenschlusskursbasis über der abwärts gerichteten Flagge schließen, könnte der Ausbruch aus charttechnischer Sicht valide werden. Das nächste technische Ziel läge dann womöglich bei 17,50 Euro je Aktie.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.