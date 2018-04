Deutsche Bank: Aktie mit positiver Entwicklung in dieser Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Keine zwei Wochen ist es her, dass der neue CEO Christian Sewing die Leitung der Deutschen Bank von John Cryan übernommen hat. Innerhalb der oberen Reihen wird Sewing als ein Mann der schnellen Taten gesehen. Diesem Ruf wird er nun anscheinend gerecht. Wie einige Medien am Montag berichteten, erwägt der neue Chef deutliche Einschnitte in der Investmentbanking-Sparte. Insbesondere soll der Fokus ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.