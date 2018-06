Deutsche Bank-Aktie: Der neue starke Mann findet klare Worte!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank steht erneut vor einer Klage in den USA. Dabei geht es um den Kurssturz der eigenen Aktie. Die Aktie war, wie wir an dieser Stelle auch ausführlich berichteten, in letzter Zeit unter die 10-Euro-Marke gefallen. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, dass man Investoren falsch und irreführend über die Geschäftspraktiken in den USA informiert hätte. Die Investoren haben daher eine ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.