Deutsche Bank-Aktie: Ein klarer Kaufkandidat sieht anders aus, aber….

Die Deutsche Bank ist in den vergangenen Handelssitzungen wieder stärker geworden. Die Aktie gewann deutlich hinzu und konnte nun wieder in Richtung 12 Euro nach oben marschieren. 12 Euro wären die Untergrenze, um in den kommenden Tagen wieder Kurs auf den charttechnischen Aufwärtstrend zu nehmen. Dieser würde bei 14 Euro beginnen. Neue entscheidende Nachrichten sind dabei nicht an den Markt gekommen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.