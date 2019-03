Deutsche Bank Aktie: Das kann man so oder so sehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Was gibt es Neues im Hinblick auf eine mögliche Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank? Bekanntlich haben beide Banken keine Details genannt. Interessanterweise fand am Mittwoch in London eine Konferenz statt („Morgan Stanley European Financials Conference“), an der auch der COO der Deutschen Bank (Frank Kuhnke) teilnahm. Hat er sich dort im Hinblick auf eine mögliche Fusion geäußert? Erfreulicherweise hat die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.