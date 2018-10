Deutsche Bank-Aktie: Das ist wirklich enttäuschend…

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank ist in den vergangenen Wochen relativ konstant unterhalb von 10 Euro verlaufen. Nun hat der Wert eine weitere Enttäuschung hinnehmen müssen. Es sieht so aus, als müssten sich Investoren für eine längere Zeit an fallende Notierungen gewöhnen. Sogar ein neues Allzeittief scheint jetzt wieder möglich zu sein.

Denn: Die Aktie ist in einem charttechnischen Abwärtstrend verankert. Dabei sind die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.