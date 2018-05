Deutsche Bank-Aktie: Das ist sehr wichtig für alle Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank hat in den vergangenen Handelssitzungen keine großen Sprünge mehr nach oben gemacht. Dies kann jedoch als gutes Zeichen gedeutet werden. Denn zwar befindet sich der Wert in einem charttechnischen Abwärtstrend, konnte jedoch einen Totalabsturz abwenden und sich wieder etwas fangen. Die Werte sind nun nach Verlusten von mehr als -5,0 % binnen einer Woche dennoch in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.