Deutsche Bank Aktie: Das ist ordentlich!

Die Deutsche Bank Aktie konnte im letzten Monat ein Plus von 40,7 % verbuchen. Aktuell pendelt die Aktie um die 8,50 Euro-Marke. Nachdem das Unternehmen verkündete, dass 800 Millionen Euro für mögliche Kreditverluste in der Zukunft bereitgestellt werden, passten heute Morgen gleich 2 Analysehäuser ihre Kursziele an.

Die britische Investmentbank Barclays hat ihr Kursziel von 3,50 auf 4 Euro angehoben, jedoch die



