Deutsche Bank-Aktie: Das ist kaum zu toppen!

In Zeiten von Quartalszahlen sorgen die Börsen gerne mal für Überraschungen. So etwa auch bei der Deutschen Bank, wo die Anleger kürzlich mit den höchsten Gewinnen seit 2014 verwöhnt wurden. Statt wie im Vorjahr 43 Millionen Euro Verlust einzufahren, konnte das Geldhaus satte 908 Millionen Euro an Gewinn verbuchen.

Das kam bei den Börsianern auch deshalb



