Deutsche Bank Aktie: Das ist bitter!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Gelang es der Aktie der Deutschen Bank in der letzten Woche noch eben so, die Marke von 9 Euro zu verteidigen, so wird all dies in der neuen Woche schon wieder zunichte gemacht. Kurz nach Handelsschluss ließ sich ein deutliches Minus von 3 Prozent feststellen, womit die Deutsche Bank auf 8,95 Euro zurückfällt. Das ist ein überdeutliches Signal dafür, dass der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.