Deutsche Bank-Aktie: Das gilt es zu beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Am Mittwoch erlebte die Deutsche Bank-Aktie einen massiven Ausbruch nach oben. Der Wert konnte ein Plus von fast 8 % für sich vereinnahmen und befindet sich auf dem direkten Weg, die Marke von 8 Euro wieder zu erobern. Das wäre ein erster Schritt raus aus dem charttechnischen Desaster, heißt es. Nur: Die Gewinne sind aufgrund eines Gerüchtes entstanden. So soll die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.