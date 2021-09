Deutsche Bank-Aktie: Zunächst am Widerstand gescheitert

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Am 17. September gelang es den Käufern, den Kurs der Deutsche-Bank-Aktie in der Spitze bis auf 11,29 Euro vordringen zu lassen. Dieses Hoch wurde im heutigen Handel wieder angelaufen. Es konnte aber nicht ganz erreicht werden, denn nach einem Tageshoch bei 11,28 Euro fielen die Notierungen wieder bis in den Bereich von 11,12 Euro zurück. Verändert sich dieses Bild bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung