Deutsche Bank Aktie: Zum Greifen nah!

Die Aktie der Deutschen Bank steht nach einem fulminanten Comeback kurz davor, wieder in zweistellige Preisregionen aufzusteigen. Zum Wochenende wurden die Anteile zu je 9,48 Euro gehandelt, leichte Verluste von 0,22 Prozent am Freitag sind kaum der Rede wert. Trotz der guten Entwicklungen in den letzten Tagen sollten Anleger aber noch nicht in überschwängliche Euphorie verfallen.

Es bleibt spannend!

Fundamental hat sich



