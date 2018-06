Deutsche Bank-Aktie: Zocken oder verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank könnte in den kommenden Tagen zu einem Präzedenzfall an den deutschen Börsen werden. Immerhin ist die Aktie so schwach wie noch nie, wenn es um die Gesamtverfassung geht. Wenn der Wert nach unten gedrückt wird, dürfte dies Auswirkungen auf den gesamten Finanzmarkt haben, heißt es.

Im Detail: Die Aktie verlor am Dienstag zwar kaum noch an Wert. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.