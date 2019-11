Deutsche Bank Aktie: Das Zinswunder!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank ist in den vergangenen Handelsstunden am Dienstag immerhin etwas stärker geworden, so die Auffassung von Analysten mit Blick auf einen Kursgewinn von über 1,2 %. Nur konnte die Akte die demnach wichtige Marke von 7 Euro nicht überwinden. Vielmehr sieht es so aus, als würde der Kurs in den kommenden Tagen zunächst an dieser Hürde verharren. Die Nachrichtenlage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung