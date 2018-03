Deutsche Bank-Aktie: Zinsentscheid und Handelskrieg belasten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank-Aktie hat am Freitag noch einmal richtig an Wert verloren und ist bis auf 11 Euro nach unten gegangen. Die Kursverluste scheinen sich auch zu Beginn der neuen Woche fortzusetzen, dies allerdings in deutlich gebremster Form. Gründe für den Abverkauf sind schnell gefunden: Der von Donald Trump initiierte Handelskrieg mit China könnte der Weltwirtschaft schaden und auch den Bankensektor ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.