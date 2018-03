Deutsche Bank Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank Aktie verliert in dieser Woche, Stand Freitagvormittag, um mehr als 13 % an Wert. Damit hat sie aus der charttechnischen Perspektive auch den sekundären Abwärtstrend nach unten durchbrochen. Die untere Trendlinie des Trendkanals verläuft bei etwa 11,4 Euro je Aktie. Damit sind weitere Abgaben in Richtung 10 Euro je Aktie wahrscheinlicher geworden und erst Kurse über 14 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.