Deutsche Bank Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Deutsche Bank Aktie kann in dieser Woche ein Plus vorweisen. Am Freitagvormittag steht ein leichtes Plus von 2,78 % auf der Kurstafel. Damit setzt der Wert nach einer zweiwöchigen Korrekturphase wieder zu Erholung an. Das letzte Hoch liegt bei 17,12 Euro je Aktie. Ca. 4 % vom aktuellen Preisniveau höher. Charttechnisch betrachtet bleibt der Ausbruch aus dem Korrekturtrend demzufolge intakt und ein erneuter Versuch, die Widerstandszone bei 17,50 Euro je Aktie zu überwinden, könnte nun begonnen sein. Sollte es dieses Mal geschafft werden, so läge das nächste technische Ziel auf der Höhe des 200-Wochen-Durchschnitts. Dieser verläuft derzeit bei knapp über 19 Euro je Aktie.

EZB fordert größere Kapitalpuffer

Unternehmensspezifisch gab es einige Meldungen in dieser Woche zu verdauen, die allerdings kaum negative Auswirkungen gezeigt haben. So steht laut der EZB für die Deutsche Bank in 2017 eine höhere Kapitalpuffer-Anforderung an als noch im Jahr 2017. Da die Deutsche Bank jedoch bereits jetzt einen höheren Kapitalpuffer vorweisen kann, dürfte das Anleger kaum beeindrucken. Hingegen negativ könnte sich über kurz oder lang die Nachricht rund um eine neue Sammelklage auswirken.

Neue Sammelklage steht an

Wie in dieser Woche bekannt geworden ist, wollen nun neben einigen Privatanlegern auch Großinvestoren, wie etwa der Allianz Global Investors Fond, gegen die Bank auf Nachzahlung im Zusammenhang mit der Akquisition der Deutschen Postbank im Jahr 2010 gerichtlich vorgehen. Insgesamt sollen Forderungen in Höhe von 800 Mio. Euro eingeklagt werden. Grund für die Forderung: Das Angebot der Deutschen Bank wäre damals zu niedrig ausgefallen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.