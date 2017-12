Deutsche Bank Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Deutsche Bank Aktie bleibt in dieser Woche auf dem Rückzug. Ein Minus von 2,33 % kann am Freitagvormittag verzeichnet werden. Damit verlor die Aktie in den letzten beiden Wochen ca. 4,40 % an Wert. Ziehen wir das erreichte Hoch in der vergangenen Woche als Ausgangwert zu Rate, so steht ein Minus von 7,36 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet drehte die Aktie in der vergangenen Woche mustergültig an einer relevanten Widerstandszone, die einen Preisbereich zwischen 17,30-18 Euro je Aktie umfasst.

HNA bleibt weiterhin Großaktionär

Fundamental betrachtet dürfte die Nachricht um den Großaktionär HNA den Kurs in den letzten beiden Wochen belastet haben. Dieser könnte sich laut einigen Berichten in Liquiditätsproblemen befinden. Da das nun an die Öffentlichkeit gelang, wird auch seitens der Regierungen die Kritik zur undurchsichtigen Eigentümer-Struktur der Unternehmensgruppe lauter. Wie ebenfalls aus einigen Berichten in dieser Woche hervorgeht, will HNA allerdings weiterhin langfristiger Aktionär der Bank bleiben. Man habe sich gegen Kursverluste mittels Derivaten abgesichert.

Wahlen in Italien kommen immer näher

Ein weiterer Faktor, der weniger unternehmensspezifisch ist, könnte in dieser Woche europäische Aktien insgesamt belastet haben und das ist die News, dass erste Umfragen zu den Wahlen in Italien bereits im März stattfinden würden. Die Wahlen selbst stehen erst im Mai an, doch in Anbetracht der vorgezogenen Umfragen, könnten Anleger nun so langsam auf das Bremspedal treten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.