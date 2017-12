Deutsche Bank Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank Aktie begann die Woche äußerst solide und erreichte in der Spitze ein Plus von knapp über 3 %. Doch spätestens seit Dienstag legte die Aktie den Rückwärtsgang ein und notierte am Freitagvormittag bei 16,47 Euro und damit im Vergleich zur Vorwoche wieder mit einem Minus von 0,94 %. Damit schaffte es der Wert nicht ganz bis zur nächsten relevanten Widerstandszone, die ab 17,50 Euro je Aktie beginnt und bei 18 Euro enden dürfte.

Hauptaktionäre mit Liquiditätsproblemen?

Der Grund für die schwache Entwicklung dürfte unternehmensspezifischer Natur sein. Ein negativer Newsflow, der sich speziell an den chinesischen Großinvestor HNA richtete, verbreitete womöglich Unsicherheit. Wie das Manager-Magazin unter Berufung auf Bloomberg berichtete, könnte sich der Investor, der als Hauptaktionär der Deutschen Bank gilt, in Liquiditätsproblemen befinden. Darauf lässt ein erneut geplatzter Verkauf von Schuldscheinen einer Tochterfirma schließen.

Zinskosten haben sich verdoppelt

Die Tochterfirma sagte die Platzierung aufgrund von “Marktfluktuationen” ab. Doch die Vermutung liegt nahe, dass Investoren zu hohe Zinsen verlangen und man diese nicht mehr tragen möchte. Bloomberg geht davon aus, dass die Zinskosten von HNA sich im Jahresvergleich verdoppelt haben. Das bestätigt auch der kürzlich eingeschlagene Kurs des Konzerns, im Rahmen dessen viele junge Investments langsam wieder verkauft würden. Dazu gehörten beispielsweise Anteile an der spanischen Hotelkette HN oder Immobilien in den wichtigsten Großstädten wie London oder New York. Auch der Schweizer Caterer Gategroup soll auf der Verkaufsliste stehen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.