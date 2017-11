Deutsche Bank Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank Aktie notierte am Freitagvormittag im Plus. Im Vergleich zum Eröffnungskurs vom Montag ergab das Plus 1,12 %. In der vergangenen Wochen hat die Aktie relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt in Form des DAX-Index gezeigt und den technischen Ausbruch aus der Korrekturflagge gewagt. In dieser Woche hing der Wert ein wenig in den Seilen. Weniger positiv dürfte die weiterhin überaus lockere Geldpolitik der EZB sein. Grund für die dennoch stabile Entwicklung könnten hingegen unter anderem die US-Märkte sein, da wo die Finanzbranche derzeit sehr gut läuft.

Jahresendrally nährt Hoffnung auf solide Ergebnisse im Segment Handel

Mit der Hoffnung auf eine stabile Jahresendrally steigen auch Erwartungen an die Umsätze im Segment Handel. Ein weiterer Faktor, der zuletzt für Stabilität sorgte, waren Fusionsgerüchte, die dank des Einstiegs eines Großinvestors bei der Deutschen Bank, zu Tage kamen. Diese Erwartungen dürften jedoch kaum in dieser Woche eine wichtige Rolle mehr spielen. Charttechnisch betrachtet bleibt der Ausbruch weiterhin valide. Die Aktie ist im Bereich bei 15,50 Euro je Aktie gut unterstützt. Im Fokus der technischen Analysten dürfte daher derzeit der horizontale Widerstandsbereich bei 17,50 Euro je Aktie liegen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.