Deutsche Bank Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die Deutsche Bank Aktie konnte in dieser Woche im Vergleich zum DAX-Index mit relativer Stärke aufwarten. Charttechnisch hat die Aktie sogar einen Ausbruch aus der abwärts gerichteten Korrekturflagge gewagt und auf Wochenschlusskursbasis darüber geschlossen. Das nächste Ziel könnte nun in Form der horizontalen Widerstandszone bei 17,50 Euro je Aktie liegen.

Positiver Newsflow

Grund für die positive Entwicklung war ein positiver Newsflow innerhalb der letzten beiden Wochen. Zum einen wurde der Anstieg generell dank der sektoralen Stabilität ausgehend von den US-Banken begünstigt. Diese profitierten nicht nur von den guten US-Konjunkturdaten wie der Kerninflation per Monat Oktober, sondern auch von den Aussichten auf eine eventuell kommende US-Steuerreform.

Fusionsgerüchteküche

Darüber hinaus kamen in dieser Woche erneut Fusionsgerüchte zu Tage, nachdem bekannt wurde, dass ein Großinvestor seinen Anteil an der Deutschen Bank auf 3 % erhöht hatte und damit der viertgrößte Investor ist. Der selbe Investor hält bereits den zweitgrößten Anteil an der Commerzbank, sodass einige nun davon ausgehen, dieser würde auf eine Fusion zwischen den beiden spekulieren.

Geteilte Meinung bei den Profis

Profis sind da jedoch geteilter Meinung, vor allem, weil sich beide Banken inmitten einer Umstrukturierung befinden und es nur wenige Vorteile aus einer Fusion geben würde. Höchstens Kooperationen wären vorstellbar, wie es hieß. Wie dem auch sei, dem Kurs half es unter anderem in dieser Woche auf die Sprünge.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.