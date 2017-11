Deutsche Bank Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Deutsche Bank hat per drittes Quartal überraschend einen Gewinn über den Erwartungen eingefahren. Doch schaute man genauer in die Zahlen, so macht es durchaus Sinn, warum Anleger kaum beeindruckt waren. Die im Vergleich zum Vorjahr erzielte Verdoppelung des Gewinns ging hauptsächlich auf verringerte Kosten zurück. Die um Sondereffekte bereinigten Erträge waren jedoch in allen Sparten weiterhin rückläufig.

Die Aktie wagte in dieser Woche trotzdem dank der Gesamtmarktstabilität eine Erholung. Ein fallender Euro infolge der EZB-Ankündigungen sowie stärkerer US-Dollar begünstigen Erwartungen an zumindest stabile Aktienkurse innerhalb der EU, so auch bei der Deutschen Bank Aktie. Zudem kommen nun auch Erwartungen infolge der US-Steuerreform an das Investment-Banking hinzu. Sollten langfristige Renditen in diesem Fall steigen, begünstigt es tendenziell die Sparte.

Kaufsignal? Wo?

Charttechnisch betrachtet hat die Aktie damit den 100-Wochen-Durchschnitt zwar wieder überwinden können, erst der Schlusskurs auf Wochenkerzenbasis dürfte jedoch die Bestätigung des Ausbruchs bringen. Und selbst dann bewegt sich die Aktie noch innerhalb des abwärts gerichteten Trendkanals. Wie man da jetzt schon von Kaufsignalen sprechen kann, bleibt aus meiner Sicht ein Rätsel. Ein vorsichtiges Kaufsignal wäre höchstens bei Ausbruch aus dem Trendkanal zu erkennen. Das wäre bei Kursen oberhalb von 15,50 Euro je Aktie der Fall.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.