Deutsche Bank-Aktie (Wochenanalyse): Da vergeht einem Hören und Sehen!

In die neue Woche startet die Aktie der Deutschen Bank mit einem neuen Malus im Gepäck. Sie hat das schlechteste Niveau aller Zeiten erreicht und dürfte in den kommenden Wochen diesen Weg weiter beschreiten. So jedenfalls sehen es die Chartanalysten, die der Deutschen Bankt auch für die vergangene Woche eine besondere Schwäche attestieren.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.