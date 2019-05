Deutsche Bank Aktie Wochenanalyse: Auf dem Weg zum nächsten Allzeittief!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Deutsche Bank Aktie Wochenanalyse: Das sieht sehr ungünstig aus

Die Deutsche Bank taumelt auch nach der abgelaufenen Woche ihrem Ende entgegen. Die Hauptversammlung am Ende der Woche hat die Kritik an dem Unternehmen nur weiter vorangetrieben. Dennoch gilt es in der Analyse zu bedenken, dass die Aktie am Freitag bei einem deutlichen Kursverlust ohne Dividende gehandelt wurde. Die Dividende machte 7 Cent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung