Deutsche Bank Aktie: Wochenanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank Aktie dürfte die aktuelle Woche im Vergleich zur Vorwoche mit einem Plus abschließen. Die Woche hat die Aktie zunächst mit einem Up-Gap eröffnet, machte das Gap in der Zwischenzeit aber zu und erholt sich in den letzten beiden Handelstagen, sodass sie aus charttechnischer Sicht wieder innerhalb des zuvor unterschrittenen, sekundären Abwärtstrendkanals notiert. Eine Erholung in Richtung obere ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.