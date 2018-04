Deutsche Bank Aktie: Wochenanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank Aktie kann sich gegen Ende der Woche mit einem starken Gesamtmarkt leicht erholen. Am Freitagmittag steht ein Plus auf Wochenbasis von 0,65 % zu Buche. Allerdings wurde zu Beginn der Woche bereits in der Spitze ein Minus von über 4 % erreicht. Charttechnisch betrachtet fluktuiert die Aktie seit zwei Wochen an einer relevanten Unterstützungszone, nämlich der unteren

Ein Beitrag von David Iusow.