Deutsche Bank-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Die Aktie der Deutschen Bank ist zuletzt wieder unter Druck geraten. Nach einem Hoch bei 8,15 Euro am 18. März rutschte das Papier am Montag bis auf 7,22 Euro ab und erreichte damit das Korrekturtief vom 8. Februar. Immerhin konnte der Kurs an dieser Stelle wieder stabilisiert werden. Und das ist auch gut so, denn bei einem Fall unter die 7,22-Euro-Marke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.