Deutsche Bank Aktie: Wie gewonnen, so zerronnen!

Der zaghafte Versuch einer Aufwärtsbewegung der Aktie der Deutschen Bank wurde in der vergangenen Woche durch kritische Analystenstimmen torpediert. Seit Anfang Juli konnte das Papier sich über ansehnliche Kursgewinne freuen und endlich wieder zweistellige Kurse erreichen. Die 10-Euro-Marke konnte auch nach Verlusten in Höhe von rund vier Prozent am Freitag noch verteidigt werden, mit 10,32 Euro ist aber nur noch wenig ...

Ein Beitrag von Robert Sasse.