Deutsche Bank Aktie: Wie geht es weiter mit dem Coronavirus?

Das Coronavirus wütet weiterhin um sich, in immer mehr Ländern werden neue Infektionen gemeldet. Die Deutsche Bank meldete sich nun mit ihrer eigenen Prognose zu der neuartigen Krankheit. In einem Hauptszenario rechnet das Geldhaus damit, dass die Zahl an erkrankten Menschen weltweit auf drei Millionen steigen könnte, dabei soll es zu 30.000 Todesfällen kommen.

Bedrohung für die deutsche Wirtschaft?

Wirtschaftlich geht die



