Deutsche Bank Aktie: Wie ein Stein!

An den Fall eines Steins erinnerte der Blick auf den Kurs der Deutsche Bank Aktie am Montag im frühen Handel. Grund dafür dürften Medienberichte zum Thema Geldwäsche sein. Denn ein „Internationales Konsortium für investigativen Journalismus“ – kurz ICIJ – berichtete über „frühere Geldwäschefälle in der Bankenbranche weltweit“, so die Deutsche Bank. Es ging da auch um Themen, die sich auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



