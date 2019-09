Deutsche Bank Aktie: Widerstand voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Deutsche Bank Aktie | ISIN:DE0005140008 | WKN:514000

Mit den Hochpunkten in 2019 haben sich diverse Widerstände aufgebaut. Wie es aussieht, nimmt der Anteilschein gerade Kurs auf diese Widerstandszone um 7,50 bis 8,00 Euro herum. Falls es den Bullen tatsächlich gelingt die Zone zu überwinden, so kann sich die Aufwärtsbewegung sogar bis in den Bereich um 10 Euro fortsetzen. Dort befindet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung