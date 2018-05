Deutsche Bank-Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Fast schon überraschend hat die Deutsche Bank am Mittwoch noch einmal steigende Kurse erreicht. Der Wert konnte damit aus Sicht von Chartanalysten ein wichtiges Signal setzen. Denn dadurch schiebt sich der Kurs nahe an die Marke von 12 Euro heran und könnte in den kommenden Wochen doch noch in den Aufwärtstrend zurückkehren. Aktuell ist die Aktie noch im charttechnischen Abwärtstrend bzw. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.