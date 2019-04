Deutsche Bank Aktie: Wenig Hoffnung?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank ist am Montag wieder weiter nach unten gerutscht. Mit einem Abschlag von 1,6 % eröffnen sich nach Meinung von Analysten kaum Chancen auf einen deutlichen Kursgewinn. Denn Charttechniker sehen den Titel weiterhin im massiven Abwärtstrend. Die Aktie würde eher in Richtung 6,50 Euro nach unten kippen, als Chancen auf einen starken Wiederaufschwung zu haben, so die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.