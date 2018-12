Deutsche Bank-Aktie: Weiterhin kein Land in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat am Freitag den Handel mit einem positiveren Ergebnis beendet. Konkret: Die Aktie kletterte auf mehr als 7 Euro, konnte aber den Abwärtstrend, den charttechnische Experten konstatieren, in keinster Weise infrage stellen. Der Wert ist auf dem Weg nach unten. Die Bewegung am Freitag mit einem Plus von etwa 0,6 % gilt lediglich als Gegenreaktion.

Wirtschaftlich gibt es keine ...

Ein Beitrag von Frank Holbaum.