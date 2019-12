Deutsche Bank Aktie: Weiter seitwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Deutsche Bank Aktie | ISIN:DE0005140008 | WKN:514000

Aktuelle Situation im Tageschart: Dieses Wertpapier konnte den jüngsten Abrutscher gut verkraften, vielmehr zog der Aktienkurs wieder über die 200-Tage-Linie an. Damit rangiert der Anteilschein weiter in der bisherigen Seitwärtsphase zwischen 5,77 und 7,74 Euro. Aktuell sind die Bullen am Novemberhoch gescheitert. Es wird angenommen, dass sich das Papier weiter in der Range bewegt.